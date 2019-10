Tovuzda qadın ağacdan yıxılaraq ağır xəsarət alıb

Tovuz rayonunda yerli sakin ehtiyatsızlıqdan ağır zədə alıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Əlibəyli kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, qadın (şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir-red) qoz yığmaq istəyən zaman ağacdan yıxılıb. O, yaxınları tərəfindən Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralıya onurğa sütununun fəqərə sınığı diaqnozu qoyulub və vəziyyəti ağır olduğundan, ilkin tibbi yardım göstərilərək Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə göndərilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



