"Barselonanın futbolçusu Jordi Alba sıradan çıxıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ispan müdafiəçi Avro-2020-nin seçmə mərhələsində İtaliyaya qarşı matçda (1:1) zədələndiyi üçün 10-15 gün yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.

Qeyd edək ki, Alba bu mövsüm 6 matçda 1 qol vurub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.