Aznews.az xəbər portalının baş redaktoru Taleh Şahsuvarlı hüquqşünas Aslan İsmayılov barəsində hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib.

Publika.az xəbər verir ki, baş redaktor müraciətində Aslan İsmayılovun oğlunun ermənipərəst qüvvələrlə işbirliyində ittiham edib. Taleh Şahsuvarlı müraciəti ilə bağlı REAL TV-yə danışıb.

