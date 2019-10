Veronika Qudis Dünya Çempionatında lentlə hərəkətləri Müslüm Maqomayevin kompozisiya ilə təqdim etdi - VİDEO - FOTO

Azərbaycan gimnastı Veronika Qudis Bakıda keçirilən 37-ci Bədii Gimnastika üzrə Dünya Çempionatının üçüncü günü çərçivəsində lentlə hərəkətlərdə çıxış edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, .Qudis lentlə proqramı Müslüm Maqomayevin repertuarından olan tanınmış "Mavi sonsuzluq" kompozisiyasının sədaları altında təqdim edib.

V.Qudis bildirib: "Azərbaycanda bu mahnını çox sevirlər, hətta deyə bilərəm ki, "Mavi sonsuzluq" kompozisiyası bütün dünyada tanınır. Bu mahnı ilə çıxış etmək izaholunmaz duyğudur. Lentlə proqramı biz təxminən 6 ay hazırlamışıq".

Foto: Zaur Mustafayev

Milli.Az

