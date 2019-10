Bakı. Trend:

ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sistemi (FES) il ərzində ikinci dəfə faiz dərəcəsini aşağı salıb.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, sentyabrın 17-18-də keçirilən iclasın nəticələrinə əsasən illik baza faiz dərəcəsi 2-2,5 faizdən 1,75-2 faizə salınıb.

Bundan əlavə, ABŞ FES 2019-cu ildə inflyasiya üzrə proqnozunu 1,8 faiz dərəcəsində saxlayıb.

