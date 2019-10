Tramp FED rəhbərini növbəti dəfə tənqid edib

ABŞ prezidenti Donald Tramp ölkənin Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) rəhbəri Cerom Paueli tənqid edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri özünün "Twitter"dəki səhifəsində yazıb.

"Cey Pauell və Federal Ehtiyat Sistemi yenidən "yıxıldılar". Nə cəsarət, nə reallığın hissi, heç bir xəyal! Dəhşətli kommunikator!" - deyə Tramp "Twitter"-də yazıb.

Qeyd edək ki, Tramp artıq bir neçə dəfədir Paueli tənqid edərək Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbərini vəzifəsindən çıxara biləcəyinə işarə edir. ABŞ Prezidenti daha əvvəl də bildirib ki, Cerom Pauellin Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilməsinin səhv olduğunu düşünür. Prezidentin fikrincə, ABŞ hər dəfə böyük bir iş görəndə Cerom Pauell faiz dərəcəsini artırır.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.