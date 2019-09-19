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Çempionlar Liqasında bolqollu oyunlar - NƏTİCƏLƏR

Çempionlar Liqasında bolqollu oyunlar - NƏTİCƏLƏR
01:38 19 Sentyabr 2019
113 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turunun son 8 oyunu keçirilib.

Qol.az-ın məlumatına görə, ikinci matç günündə A, B, C, D qrupununun görüşləri oynanılıb.

A qrupunda "Qalatasaray "Brügge"ni qəbul edib və qolsuz bərabərə qalıb. "Real" isə PSJ-nin qonağı olub. Oyun meydan sahiblərinin böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 3:0.

D qrupunda "Atletiko" "Yuventus"u qəbul edib. Görüş 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

A qrupu

20:55. "Brügge" (Belçika) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 0:0

23:00. PSJ (Fransa) - "Real" (İspaniya) - 3:0
Qollar: Di Maria, 14, 23, Munye, 90+1

B qrupu

20:55. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 2:2
Qollar: Keyn, 26-pen (0:1), Moura, 30 (0:2), Podenke, 44 (1:2), Valbuena, 54-pen (2:2)

23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 3:0
Qoll: Koman, 34, Levandovski, 80, Müller, 90+1

C qrupu

23:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Atalanta" (İtaliya) - 4:0
Qollar: Leovac, 10, Orsic, 31, 42, 68

23:00. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 0:3
Qollar: Mahrez, 24, Gündoğan, 38, Qabriel Jesus, 76

D qrupu

23:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya) - 2:2
Qollar: Quadrado, 48 (0:1), Matuidi, 65 (0:1), Saviç, 70 (1:2), Herrera, 90 (2:2)

23:00. "Bayer" (Almaniya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
Qol: Krixovyak, 16 (0:1), Hövedes, 25-avtoqol (1:1), Barinov, 37 (1:2)

Xəbərin orijinal ünvanı: https://publika.az/news/idman/290640.html
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Çempionlar Liqasında bolqollu oyunlar NƏTİCƏLƏR
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