Çempionlar Liqasında bolqollu oyunlar - NƏTİCƏLƏR

Bu gün Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 1-ci turunun son 8 oyunu keçirilib.

Qol.az-ın məlumatına görə, ikinci matç günündə A, B, C, D qrupununun görüşləri oynanılıb.

A qrupunda "Qalatasaray "Brügge"ni qəbul edib və qolsuz bərabərə qalıb. "Real" isə PSJ-nin qonağı olub. Oyun meydan sahiblərinin böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 3:0.

D qrupunda "Atletiko" "Yuventus"u qəbul edib. Görüş 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

A qrupu



20:55. "Brügge" (Belçika) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 0:0



23:00. PSJ (Fransa) - "Real" (İspaniya) - 3:0

Qollar: Di Maria, 14, 23, Munye, 90+1



B qrupu



20:55. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 2:2

Qollar: Keyn, 26-pen (0:1), Moura, 30 (0:2), Podenke, 44 (1:2), Valbuena, 54-pen (2:2)



23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 3:0

Qoll: Koman, 34, Levandovski, 80, Müller, 90+1



C qrupu



23:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Atalanta" (İtaliya) - 4:0

Qollar: Leovac, 10, Orsic, 31, 42, 68



23:00. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 0:3

Qollar: Mahrez, 24, Gündoğan, 38, Qabriel Jesus, 76



D qrupu



23:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya) - 2:2

Qollar: Quadrado, 48 (0:1), Matuidi, 65 (0:1), Saviç, 70 (1:2), Herrera, 90 (2:2)



23:00. "Bayer" (Almaniya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

Qol: Krixovyak, 16 (0:1), Hövedes, 25-avtoqol (1:1), Barinov, 37 (1:2)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.