Meksikada cinayətkarlar 6 nəfəri güllələyib.

Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, öldürülənlərdən 2-i uşaqlardır. Hadisə zamanı daha 2 nəfər xəsarət alıb.

Polis əməkdaşları hücumda şübhəli bilinən 3 nəfəri yaxalaya bilib. Cinayətkarlarda silah və 1 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.

Məlumata görə, hadisə qisas zəminində törədilib.



