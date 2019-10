Bakıda iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Binəqədi şosesində qeydə alınıb.

Hadisə zamanı 2 nəfər - 40 yaşlı Məhərrəmov Şükür Xalıqverdi oğlu və 30 yaşlı Nəcəfov Əlzamin Ələddin oğlu xəsarət alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını vasitəsilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ş.Məhərrəmova sol diz oynağının əzilmiş yarası, Ə.Nəcəfova isə sol əlin, sol bazunun, sağ dirsəyin əzilmiş-sıyrılmış yarası diaqnozu qoyulub.



