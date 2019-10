Bakının Nəsimi rayonunda kütləvi dava olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə "Memar Əcəmi" metrostansiyası yaxınlığında baş verib.

Hadisə zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Bayramov Tural Fikrət oğlu tanımadığı bir neçə şəxs tərəfindən döyülüb. Yaralı dostları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Ona sağ qaşın cırılmış yarası və burnun sınığı diaqnozu qoyulub.



