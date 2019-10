ABŞ-da atışma olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı polisə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Los Anceles yaxınlığındakı Uilminqtonda baş verib. Atışma zamanı gənc qadın həlak olub, habelə daha 2 nəfər - 1 kişi və 1 qadın xəsarət alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hazırda polis hadisəni törədən şəxsin axtarışına başlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.