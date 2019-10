Bakı. Trend:

Türkiyədə daxili təhlükəsizlik əməliyyatı çərçivəsində iki PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Trend-in Türkiyə KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, xüsusi əməliyyat Hakkari şəhərində həyata keçirilib.

Qeyd edilir ki, regionda xüsusi əməliyyat davam edir.

