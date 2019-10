Qəzza sektoruna İsraildən raket zərbəsi endirilib.

Bu barədə "Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, zərbə nəticəsində bir neçə fələstinli xəsarət alıb.

"Rafah şəhərində İsraildən atılan raketin evə düşməsi nəticəsində bir neçə fələstinliyaralanıb", - deyə mənbə bildirilib.

Bununla yanaşı qeyd edilir ki, yerli Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Vəfa Yaqi yeddi fələstinlinin zərər çəkdiyini bildirib. Lakin onların nədən xəsarət almaları dəqiqləşdirilməyib.



