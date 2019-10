Bakı. Trend:

Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin bir sıra oyunları keçirilib.

Trend oyunlarda qeydə alınan nəticələri təqdim edir:

"Brügge" - 0:0 - "Qalatasaray"

"Olimpiakos" - 2:2 - "Tottenhem"

"Atletiko" - 2:2 - "Yuventus"

"Bavariya" - 3:0 - "Srvena Zvezda"

"Bayer" - 1:2 - "Lokomotiv"

"Dinamo Zaqreb" - 4:0 - "Atalanta"

"PSJ" - 3:0 - "Real"

"Şaxtyor" - 0:3 - "Mançester Siti"

