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Avropa Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək

Avropa Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək
07:42 19 Sentyabr 2019
89 Digər
Ölkə mətbuatı
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Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qarabağ" İspaniyanın "Sevilya" komandasını qəbul edəcək. A qrupunun digər oyununda Kipr APOEL-i Lüksemburq "Düdelanj"ı ilə üz-üzə gələcək.
Türkiyə təmsilçilərindən "Trabzonspor" İspaniyada "Xetafe"nin qonağı olacaq. "İstanbul Başakşehir" İtaliyada "Roma" ilə qarşılaşacaq. "Beşiktaş" isə Slovakiyada "Slovan"ın müqavimətini qırmağa çalışacaq.

A qrupu
20:55. APOEL (Kipr) - "Düdelanj" (Lüksemburq)
20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Sevilya" (İspaniya)
B qrupu
20:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Malmö" (İsveç)
20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Luqano" (İsveçrə)
C qrupu
20:55. "Bazel" (İsveçrə) - "Krasnodar" (Rusiya)
20:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Trabzonspor" (Türkiyə)
D qrupu
20:55. PSV (Hollandiya) - "Sportinq" (Portuqaliya)
20:55. LASK (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç)
E qrupu
20:55. "Renn" (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya)
20:55. ÇFR (Rumıniya) - "Latsio" (İtaliya)
F qrupu
20:55. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)
20:55. "Standard" (Belçika) - "Vitoriya" (Portuqaliya
G qrupu
23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Feyenoord" (Hollandiya)
H qrupu
23:00. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - MOİK (Rusiya)
23:00. "Espanyol" (İspaniya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
I qrupu
23:00. "Volfsburq" (Almaniya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)
23:00. "Gent" (Belçika) - "Sent-Etyen" (Fransa)
J qrupu
23:00. "Roma" (İtaliya) - "İstanbul Başakşehir" (Türkiyə)
23:00. "Borussiya" (Mönxenqladbax, Almaniya) - "Volfsberq" (Avstriya)
K qrupu
23:00. "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Braqa" (Portuqaliya)
23:00. "Slovan" (Slovakiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)
L qrupu
23:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Astana" (Qazaxıstan)
23:00. "Partizan" (Serbiya) - AZ (Alkmaar, Hollandiya)

Xəbərin orijinal ünvanı: https://report.az/futbol/avropa-liqasinda-qrup-merhelesine-start-verilecek
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Avropa Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək
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