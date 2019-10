Avropa Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qarabağ" İspaniyanın "Sevilya" komandasını qəbul edəcək. A qrupunun digər oyununda Kipr APOEL-i Lüksemburq "Düdelanj"ı ilə üz-üzə gələcək.

Türkiyə təmsilçilərindən "Trabzonspor" İspaniyada "Xetafe"nin qonağı olacaq. "İstanbul Başakşehir" İtaliyada "Roma" ilə qarşılaşacaq. "Beşiktaş" isə Slovakiyada "Slovan"ın müqavimətini qırmağa çalışacaq.



A qrupu

20:55. APOEL (Kipr) - "Düdelanj" (Lüksemburq)

20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Sevilya" (İspaniya)

B qrupu

20:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Malmö" (İsveç)

20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Luqano" (İsveçrə)

C qrupu

20:55. "Bazel" (İsveçrə) - "Krasnodar" (Rusiya)

20:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Trabzonspor" (Türkiyə)

D qrupu

20:55. PSV (Hollandiya) - "Sportinq" (Portuqaliya)

20:55. LASK (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç)

E qrupu

20:55. "Renn" (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya)

20:55. ÇFR (Rumıniya) - "Latsio" (İtaliya)

F qrupu

20:55. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)

20:55. "Standard" (Belçika) - "Vitoriya" (Portuqaliya

G qrupu

23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Feyenoord" (Hollandiya)

H qrupu

23:00. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - MOİK (Rusiya)

23:00. "Espanyol" (İspaniya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)

I qrupu

23:00. "Volfsburq" (Almaniya) - "Aleksandriya" (Ukrayna)

23:00. "Gent" (Belçika) - "Sent-Etyen" (Fransa)

J qrupu

23:00. "Roma" (İtaliya) - "İstanbul Başakşehir" (Türkiyə)

23:00. "Borussiya" (Mönxenqladbax, Almaniya) - "Volfsberq" (Avstriya)

K qrupu

23:00. "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Braqa" (Portuqaliya)

23:00. "Slovan" (Slovakiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə)

L qrupu

23:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Astana" (Qazaxıstan)

23:00. "Partizan" (Serbiya) - AZ (Alkmaar, Hollandiya)



