Əfqanıstanın cənubunda partlayış törədilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə RİA "Novosti" məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Kalat şəhərində, Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin binasının qarşısında baş verib. Belə ki, avtomobilin partladılması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, daha 45 nəfər yaralanıb.

Hadisə zamanı yerli xəstəxananın binasına da zərər dəyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.