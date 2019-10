"Qarabağ" bu gün "Sevilya" ilə qarşılaşacaq

“Qarabağ” bu gün UEFA Avropa Liqasının 2019/2020 mövsümünün qrup mərhələsində ilk oyununu keçirəcək.

Publika.az xəbər verir ki, təmsilçimiz I tur çərçivəsində İspaniyanın “Sevilya” komandasını qəbul edəcək.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq görüş saat 20:55-də start götürəcək.

UEFA Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, I tur

20:55. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Sevilya” (İspaniya)

Baş hakim: Yevqeni Aranovski

Yan xətt hakimləri: Syomen Şlonçak və İqor Alyoxin

Dördüncü hakim: Yaroslav Kozık (hakimlər briqadası Ukraynadandır)

Hakim-inspektor: Elmir Pilav (Bosniya və Herseqovina)

UEFA nümayəndəsi: Boris Stankov (Bolqarıstan)

Bakı, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.