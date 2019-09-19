Çempionlar Liqası: "PSJ" "Real"ı, "Mançester Siti" "Şaxtyor"u məğlub edib, "Qalatasaray" isə... - NƏTİCƏLƏR

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin bir sıra oyunları keçirilib.
Milli.Az Trend-ə istinadən oyunlarda qeydə alınan nəticələri təqdim edir:
UEFA Çempionlar Liqası
18 sentyabr
A qrupu
"Brügge" (Belçika) - "Qalatasaray" (Türkiyə) 0:0
Baş hakim: Slavko Vinçiç (Sloveniya).
PSJ (Fransa) - "Real" (İspaniya) 3:0
Qol: Di Mariya, 14; 33. Munye, 90+1.
Qol: Di Mariya, 14; 33. Munye, 90+1.
Baş hakim: Entoni Teylor (İngiltərə).
B qrupu
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Tottenhem" (İngiltərə) 2:2
Qol: Podense, 44. Valbuena, 54-pen - H.Keyn, 26-pen. Lukas, 30.
Qol: Podense, 44. Valbuena, 54-pen - H.Keyn, 26-pen. Lukas, 30.
Baş hakim: Canluka Rokki (İtaliya).
"Bavariya" (Almaniya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 3:0
Qol: Koman, 34. Levandovski, 80. Müller, 90+1.
Qol: Koman, 34. Levandovski, 80. Müller, 90+1.
Baş hakim: Robert Madden (Şotlandiya)
C qrupu
Baş hakim: Xesus Gil Manzano (İspaniya)
"Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Mançester Siti" (İngiltərə) 0:3
Qol: Mahrez, 24. İ.Gündoğan, 38. Qabriel, 76.
Qol: Mahrez, 24. İ.Gündoğan, 38. Qabriel, 76.
Baş hakim: Artur Manuel Ribeyro Soareş Dias (Portuqaliya)
D qrupu
"Atletiko" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya) 2:2
Qol: Saviç, 70. Herrera, 90 - Kuadrado, 48. Matuidi, 65.
Baş hakim: Danni Makkelie (Hollandiya)
Baş hakim: Danni Makkelie (Hollandiya)
"Bayer" (Almaniya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) 1:2
Qol: Hövedes, 25-öz qapısına - Krixovyak, 16. Barinov, 37.
Qol: Hövedes, 25-öz qapısına - Krixovyak, 16. Barinov, 37.
Baş hakim: Pavel Raçkovski (Polşa)
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