Çempionlar Liqası: "PSJ" "Real"ı, "Mançester Siti" "Şaxtyor"u məğlub edib, "Qalatasaray" isə... - NƏTİCƏLƏR

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin bir sıra oyunları keçirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən oyunlarda qeydə alınan nəticələri təqdim edir:

UEFA Çempionlar Liqası

18 sentyabr

A qrupu

Baş hakim: Entoni Teylor (İngiltərə).

B qrupu

Baş hakim: Canluka Rokki (İtaliya).

Baş hakim: Robert Madden (Şotlandiya)

C qrupu

Baş hakim: Xesus Gil Manzano (İspaniya)

D qrupu

Qol: Saviç, 70. Herrera, 90 - Kuadrado, 48. Matuidi, 65.

Baş hakim: Danni Makkelie (Hollandiya)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.