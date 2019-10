ABŞ 48 saat ərzində İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə deyib.

D.Tramp bildirib: "Biz İrana qarşı bəzi əhəmiyyətli sanksiyalar tətbiq edəcəyik. Biz növbəti 48 saat ərzində elan edəcəyik".

Xatırladaq ki, daha əvvəl D.Tramp İrana qarşı sanksiyaların əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi barədə fərman verib.

Milli.Az

