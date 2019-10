Türkiyədə daxili təhlükəsizlik əməliyyatı çərçivəsində iki PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, xüsusi əməliyyat Hakkari şəhərində həyata keçirilib.

Qeyd edilir ki, regionda xüsusi əməliyyat davam edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.