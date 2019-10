Bakı. Trend:

Somalinin paytaxtı Moqadişoda güclü partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, partlayış yerli deputat Əbdüqadir Arabounun avtomobili yaxınlığında olub.

Məlumata əsasən, partlayış nəticəsində deputatın sürücüsü və mühafizəçisi həlak olublar.

Qeyd edilir ki, Ə.Arabou partlayış nəticəsində xəsarət almayıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.