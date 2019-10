Türk müğənnisi Alişanın həyat yoldaşı, aktrisa Buse Varolun sosial şəbəkədəki paylaşımı izləyiciləri özündən çıxarıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "İnstaqram"da qısa ətəkli fotosunu paylaşıb. İzləyicilər bu cür geyimi ona yaraşdırmayıblar.

Kəskin dillə tənqid edilən Buseyə əri Alişan dəstək olub. O, izləyicilərə "Sizə nə? Mən onun geyim tərzinə heyranam. Bəyənmirsiznizsə, izləməyin" deyə, yazıb.

Milli.Az

