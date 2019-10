Əfqanıstanın cənubunda terror aktı baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, partlayıcı quraşdırılmış avtomobilin məhv edilməsi nəticəsində 20 nəfər ölüb, 95 yaralı var.

AP xəbər agentliyinin məlumatına görə, hücumun məsuliyyətini Taliban qruplaşması öz üzərinə götürüb.

Zümrüd

