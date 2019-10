Somalinin paytaxtı Moqadişoda güclü partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, partlayış yerli deputat Əbdüqadir Arabounun avtomobili yaxınlığında olub.

Məlumata əsasən, partlayış nəticəsində deputatın sürücüsü və mühafizəçisi həlak olublar.

Qeyd edilir ki, Ə.Arabou partlayış nəticəsində xəsarət almayıb.

Milli.Az

