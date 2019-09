ARB TV-nin “Faydalı saat” verilişinin növbəti qonağı tanınmış müğənni Lətifə Soyuöz olub.

Metbuat.az xəbər verir ki müğənni efirdə sponsorunun kimliyini açıqlayıb:

“Mənim nənəmin 92 yaşı var. Nənəm mənim üçün həm rəfiqədir, həm doğmadır, həm də ki, bir çox işlərimdə mənə köməkdir. Maliyə cəhətdən mənə köməklik edir, baş sponsorumdur”.

