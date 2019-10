Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin I turuna yekun vurulub.

Milli.Az xəbər verir ki, A qrupunda qərarlaşan PSJ evdə Madrid "Real"ını 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

PSJ - "Real" - 3:0

Qollar: Anxel Di Mariya, 14, 33, Tomas Münye, 90+1

Milli.Az

