PAŞA Bank Miles&Smiles kartı ilə ipoteka ödənişi aviabilet qazandırır!

İpoteka ödənişlərinizi PAŞA Bank Miles&Smiles kartı ilə Mobil Əlavə üzərindən həyata keçirin və pulsuz aviabilet qazanın!

PAŞA Bank Miles&Smiles kartı ilə Mobil bank əlavəsi üzərindən ipoteka üzrə aparılan hər bir ödənişə görə kartınıza millər əlavə olunur. Həmin milləri Türk Hava Yolları və Star Alliance üzvlərinin dünyanın 308 istiqaməti üzrə aviabiletlərinə dəyişin.

Bundan başqa, PAŞA Bank Miles&Smiles kartının sahibi qazandığı milləri PAŞA Bank və Türk Hava Yollarının partnyorluğu çərçivəsində nəzərdə tutulan istənilən əlavə xidmətlərə xərcləyə bilər.

PAŞA Bank Miles&Smiles kartı

