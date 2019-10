Bakının mərkəzində yol qəzası baş verib.

Hadisə paytaxtın Neftçilər prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, “Opel” markalı avtomobillə “Volkswagen” markalı maşın toqquşub.

Hadisə zamanı “Opel” aşıb. “Volkswagen” markalı maşının isə qabaq sol təkəri sıradan çıxıb.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.