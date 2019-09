Əfqanıstanda dəhşətli terror aktı baş tutub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bomba yüklü maşının partlaması nəticəsində ən azı 20 nəfər ölüb, 95 nəfər yaralanıb. Ölənlərin sayının artması ehtimalı var.

Hücumu "Taliban" terror qruplaşması öz üzərinə götürüb.

