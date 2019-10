"Qarabağ" "Sevilya"ya qarşı

Bu gün Avropa Liqasında qrup mərhələsinin I turun oyunları keçiriləcək.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycan turnirdə təmsil edən "Qarabağ" beşinci dəfə qrup mərhələsində çıxış edəcək. Ağdam klubu İspaniyanın "Sevilya" klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək. Matçın start fiti 20:55-də səslənəcək.

"Sevilya" Avropa Liqasının ən çox qalibi olan klubdur. Əndəlüsiyalılar beş dəfə turnirin qalibi olub.

A qrupunun digər görüşündə APOEL "Düdelanj"ı qəbul edəcək.

Avropa Liqası

A qrupu

19 sentyabr

20:55 "Qarabağ" - "Sevilya"

Baş hakim: Yevgeni Aranovski

Yan xətt hakimləri: Semyon Şlonçak, İqor Alyoxin

Dördüncü hakim: Yaroslav Kozik (hamısı Ukrayna)

Hakim-inspektor: Elmir Pilav (Bosniya və Herseqovina)

UEFA nümayəndəsi: Boris Stankov (Bolqarıstan)

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu.

