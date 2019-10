Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin I turuna yekun vurulub.

Milli.Az xəbər verir ki, D qrupunda qərarlaşan "Atletiko" "Yuventus"la heç-heçə edib - 2:2.

"Atletiko" - "Yuventus" - 2:2

Qollar: Stefan Saviç, 70, Hektor Errera, 90 - Xuan Kuadrado, 48, Bleyz Matuidi, 65

Milli.Az

