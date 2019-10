Yaponiya Bankı faiz dərəcəsini mənfi səviyyədə saxlayıb

Yaponiya Bankı xarici iqtisadiyyatlardan gələn risklərə görə növbəti iclasda proqnozlara yenidən baxmağın zəruri olduğunu qeyd edərək faiz dərəcəsini yenidən mənfi səviyyədə (-0,1%) saxlayıb.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə maliyyə tənzimləyicisinin sentyabr ayındakı iclasından sonra yaydığı bəyanatda bildirilir.

Qərar analitiklərin gözləntiləri ilə üst-üstə düşüb. Tənzimləyicinin yeddi üzvü mənfi faiz dərəcəsinin qorunmasının tərəfdarı olub, ikisi buna qarşı çıxıb.

Qeyd edək ki, Yaponiya Mərkəzi Bankı -0,1% səviyyəsində mənfi faiz dərəcəsini 2016-cı ilin yanvar ayında tətbiq edib və ölkədə, eləcə də digər ölkələrdə iqtisadiyyat və qiymətlər ətrafındakı vəziyyətin qeyri-müəyyən olmasını, habelə Yaponiyada istehlak vergisinin artmasını nəzərə alaraq bu faiz dərəcəsini uzun müddətə - azı 2020-ci ilin yazına qədər aşağı səviyyədə saxlamağı planlaşdırdığını qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.