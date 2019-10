Noyer milli karyerasını bitirir

"Bavariya"nın və Almaniya milli komandasının qapıçısı Manuel Noyer yığmadakı karyerasını başa vurmağı düşünür.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, 2020-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatı 33 yaşlı qolkiperin yığma ilə son turniri ola bilər. Futbolçunun karyerasını başa çatdırmaq istədiyi və bunun üçün AÇ-2020-ni gözlədiyi bildirilir.

Bir müddət əvvəl "Barselona"nın şərəfini qoruyan Mark-Andre Ter Ştegenin özünün Almaniya millisində əsas qapıçı olmamasına etiraz etdiyi deyilirdi.

2009-cu ildən Almaniya millisinin şərəfini qoruyan Noyer, bu müddət ərzində 3 dəfə dünya çempionatında, 2 dəfə isə Avropa çempionatında Almaniya yığmasının formasını geyinib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.