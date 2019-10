43 yaşlı amerikalı pornoaktrisa və model Cessika Ceysm evində ölü tapılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qadının cəsədini rəfiqələri aşkarlayıb. Cessikanın uzun müddət onlarla əlaqə saxlamaması şübhələrə səbəb olub. Hazırda aktrisanın ölüm səbəbi öyrənilir.

Şahidlərin sözlərinə görə, Cessikanın evindən çoxlu epilepsiya dərmanları tapılıb. Aktrisanın ürəktutmadan öldüyü ehtimal edilir.

Milli.Az

