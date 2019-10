Tanınmış həkimə Yazıçılar Birliyində VƏZİFƏ VERİLDİR

Tanınmış həkim-bəstəkar Şahin Musaoğlu Azərbaycan Yazıçılar Birliyində komisiya sədri təyin edilib.

Bu barədə Publika.az-a hərbi-vətənpərvərlik ruhunda mahnıların müəllifi kimi tanınan Şahin Musaoğlu məlumat verib.

Qeyd edək ki, Ş.Musaoğlu "İgid əsgər möhkəm dayan", "Cənab leytenant", "Əsgər - Vətən əmanəti", "And içirik", bir sözlə hərbi mahnıların əksəriyyətinin söz və musiqisinin müəllifidir.

O, həm də özəl klinikalarda Şüa–diaqnostika şöbəsinin müdiri və poliklinika müdiri vəzifəsində də çalışıb.

Muxtar

