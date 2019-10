Mehriban Zəki “Sprut” serialının ulduzu ilə - FOTO

Xalq artisti Mehriban Zəki "Sprut" serialının aktyoru Remo Girone ilə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, ekran işində Tano Kariddi obrazını canlandıran sənətçi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

"80-ci illər idi... Sovet dövründə televiziyalarda serial anlayışı yeni meydana gəlirdi. Və hamının TV qarşısına yığışıb "Sprut" serialını gözləməsi qanunauyğun bir hal almışdı. Baş qəhrəman komissar Kattani öz yerində, amma o zamanlar mənfi, indiki zamanda isə antoqonist kimi adlanan Tano Kariddi personajının xarizması hamını, xüsusilə xanınları heyran etmişdi".

Qeyd edək ki, "Sprut" bütün zamanların ən yaxşı italyan serialları içərisində yer alır.

Milli.Az

