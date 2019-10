Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunun oyunları keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, B qrupunda qərarlaşan "Tottenhem" Yunanıstanda "Olimpiakos"la heç-heçə edib - 2:2.

"Olimpiakos" - "Tottenhem" - 2:2

Qollar: Daniel Podense, 44, Matye Valbuena, 54 (pen.) - Harri Keyn, 26 (pen.), Lukas Moura, 30

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.