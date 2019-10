Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Türkiyədə sürət qatarı relsdən çıxıb. Trend-in məlumatına görə, insident Biləcik vilayətində qeydə alınıb.

Qəza nəticəsində iki nəfərin - maşinistərin öldüyü bildirilir.

Sürət qatarının Ankaradan Bilcik vilayəti istiqamətində hərəkət etdiyi qeyd olunub. Hazırda qəza ilə bağlı dəmir yolunda yaranmış problem aradan qaldırılır.

Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi isə məlum deyil, araşdırma başlayıb.

