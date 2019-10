Allergik xəstəliklər və allergiya XXI əsrin bəlası hesab olunur. Allergik xəstəliklərin rastgəlmə tezliyi durmadan artır.

Bu sözləri “Publikanın həkimi” layihəsində pediatr Elşən Tağıyev deyib.

O, bildirib ki, digər xəstəliklər kimi allergiyanın da əsas səbəbi genetik faktordur. Pediatr həmçinin, nəm salfetlərdən istifadəni də tövsiyə etmir. Bildirir ki, nəm salfet istifadəsi allergiya riskinə aparır.

