Bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dövriyyədə 670 milyon manatlıq notu var.

“Report” AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm bu il iyunun 7-dən sentyabrınb 16-na qədər 700 milyon manat təşkil edib.

Başqa sözlə, AMB-nin dövriyyədə olan notları 3 aylıq fasilədən sonra yenidən azalıb.

Qiymətli kağızların gəlirliliyi isə avqustun 23-dən bəri dəyişməyərək 6,26% qalıb.



