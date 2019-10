“Vicdan haqqı” serialında Larisa rolu ilə böyük populyarlıq qazanan aktrisa Çimnaz Sultanova cəlbedici şəkillərini instaqramda paylaşmağa davam edir.

Publika.az xəbər verir ki, həm də müğənnilik edən sənətçi çimərlikdə fotosessiya etdirib. Onun son paylaşdığı açıq-saçıq fotosu diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.