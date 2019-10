Bakının Neftçilər prospektində qəza baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, "Opel" markalı avtomobillə "Volkswagen" markalı maşın toqquşub.

Qəza zamanı 99 GF 922 dövlət nömrə nişanlı "Opel" aşıb.

Yaralı və ölənlərlə bağlı məlumat yoxdur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

