Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin I turuna yekun vurulub.

Milli.Az xəbər verir ki, Xorvatiya "Dinamo"su Çempionlar Liqasında debüt "Atalanta"nı qəbul edib və 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

C qrupu

"Dinamo" (Zaqreb) - "Atalanta" - 4:0

Qollar: Marin Leovats, 10, Mislav Orşiç, 31, 42, 68

