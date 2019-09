Dünya şöhrətli müğənni Rihanna bu dəfə də küçə stili ilə adından söz etdirib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, əyninə əsgər formasında jaket geyinərək Nyu-York küçələrində gəzib.

Hər zaman geyimləri ilə diqqət mərkəzində olan ifaçının bu paltarının qiyməti 5,500 dollardır. Onun fotosu sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusu olub.(axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.