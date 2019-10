Əməkdar artist, tanınmış bəstəkar Vüqar Camalzadə tanınmaz dərəcədə dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, uzun fasilədən sonra efirdə görünüb.

Bəstəkar ötən gün İTV-də yayımlanan "Sabaha saxlamayaq" proqramının qonağı olub. V. Camalzadə "Milli musiqimizin qeyri-milli notları" mövzusunda aparılan müzakirəyə qoşulub.

Əməkdar artistin saç əkdirdiyi diqqətdən yayınmayıb.

Milli.Az

