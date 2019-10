“Rentabelliyi neftə bərabər KARTOF”

Bakı. Trend:

Kartof kənd təsərrüfatının ən gəlirli bitki növlərindəndir. İnkişaf etmiş ölkələrdə kartofçuluğun rentabelliyi 300%-ə çatır. Mütəxəssislər qeyd edir ki, kartof həm də çox tələbkar və səhlənkarlığı əfv etməyən bitkidir. Yüksək məhsuldarlıq və gəlir əldə etmək üçün düzgün aqrar texnologiya, keyfiyyətli texnika, mövsüm ərzində 5-6 aqrokimyəvi qulluq, düzgün yığım və saxlanma vacibdir. Düzgün sortun seçilməsi də vacib məsələlərdəndir.

“Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kartof istehsalçılarının gəlirlərinin artması və aparıcı texnologiyaların tətbiqi vasitəsi ilə peşəkar kadrların inkişaf etdirilməsinə çalışır”

Fermer və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin istehsal prosesini sürətləndirmək üçün yüksək texnologiyaların tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ixtisaslaşmış texnika ilə tanışlıq kampaniyasına start verib. İsmayıllı rayonunda, “Buta Qrup” MMC-nin sahələrində keçirilmiş “Kartof festivalı”nda nümayiş etdirilən texnika və texnologiyalar fermerlərin əl əməyini azaltmağa və istehsal prosesini sadələşdirməyə yönəlib.

“PriorLeasing” ASC-nın baş sponsorluğu və aparıcı aqrar texnika istehsalçıları CLAAS və GRIMME brendlərinin sponsorluğu ilə təşkil olan tədbirdə tərəvəz istehsalçılarına kartof istehsalında tətbiq olunan ən müasir texnologiyalar nümayiş olundu, logistika və saxlanma zamanı tətbiq edilən avtomatlaşdırılmış proseslərin üstünlükləri barədə ətraflı məlumat verilib.

CLAAS kompaniyası dünyanın aparıcı kənd təsərrüfatı texnikası istehsalçılarındandır. Yüz illik tarixi ərzində dünyanın əksər ölkələrinin aqrar sahə bazarı əxz edilib.GRIMME dünyanın kartof istehsalı texnikası və kartofçuluq sahəsində innovativ texnologiyaları təklif edən aparıcı şirkətlərindəndir.

Sponsorların dəstəyi ilə festivalda ölkə üzrə əsas kartof təchizatçısı olan İsmayıllı, Tovuz, Qazax, Gədəbəy, Masallı və Cəlilabad rayonlarından fermerlər iştirak etdimişdir. Tədbirdə həmçinin İsmayıllı rayonunun icra başçısı Mirdaməd Sadıqov və Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev iştirak etmişdilər.

Tədbir iştirakçıları qeyd etdilər ki, hazırda kartof öz əhəmiyyətinə görə Azərbaycanda taxıl bitkilərindən sonra ikinci yerdə qərarlaşıb. Ölkə üzrə kartof məhsulu ilə özünütəminat səviyyəsinin artırılması və ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı aparıcı texnologiyaların tətbiqini zəruri edir.

Kompaniya nümayəndələri kartofəkən maşınlar, cərgəaçan frez, kəsim aparatı, kartofyığan kombayn və traktorlar barədə ətraflı məlumat vermişdilər. Fermerlər “Buta Qrup” MMC-nin kartof sahələrində adıçəkilən texnikaların istifadəsi ilə əyani tanış oldular, müasir texnologiyaların yüksək effektivliyini müşahidə etdilər. Sahə nümayişindən sonra fermerlər sirkətin sex və anbarlarında çeşidləmə və qablaşdırma maşınlarıyla tanış oldular. Onlara istehsal, logistika, saxlama və paketləmə prosesləri nümayiş etdirildi.

“Məqsədimiz kənd təsərrüfatında fermerlərin ağır əl əməyinin müasir innovativ texnika və avadanlıqlarla əvəz edilməsidir. Kənd təsərrüfatı texnikalarının fermerlərə güzəştli şərtlərlə - 40% subsidiya ilə təqdim edilməsinin, eləcə də texnika bazarının liberallaşdırılmasının, yəni fermerə istədiyi təchizatçıdan texnika seçmək azadlığı verilməsinin əsas səbəblərindən biri də məhz budur. Müasir texnikalardan istifadə aqrar sahədə məhsuldarlığın artmasına, daha peşəkar və bacarıqlı işçilərin çoxalmasına və buna mütənasib olaraq, gəlirlərin də yüksəlməsinə səbəb olar”, – deyə kənd təsərrüfatı nazirliyinin rəsmisi bəyan etdi.

