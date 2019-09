Liftdə ölü tapılan modelin ölümü ilə bağlı sirr ortaya çıxdı - Fotolar

Taylandın paytaxtı Bangkokda bir binanın liftində cəsədi tapılan 25 yaşlı model Thitin Bell Noraphanpiphatın ölümü sirrini qoruyur

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, binanın təhlükəsizlik kameralarına baxan polis bir adamın modelin cəsədini liftin içinə sürüklədiyini və daha sonra hadisə yerindən uzaqlaşdığını görüb.



Dəqiq ölüm səbəbinin müəyyən olunması üçün modelin cəsədi müayinə olunub. Polis qadını kimin öldürməsi ilə bağlı məlumat vermək üçün hələ erkən olduğunu bildirib. Bədənində hər hansı bir zərbə və yara izinə rast gəlinməyən modelin kimliyi müəyyən olunmayan şəxs tərəfindən liftə çəkildikdə hərəkətsiz olduğu görülüb.

