Bakı. Trend:

Əfqanıstanın Nanqarhar əyalətində aviazərbə nəticəsində 30 nəfər həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, daha 45 nəfər yaralanıb.

Qeyd olunur ki, insanlar Xocyani rayonunda yerfındığı toplayarkən aviazərbəyə tuş gəlib.

Zərbənin kim tərəfindən həyata keçirildiyi deyilmir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.