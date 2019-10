Gürcüstan baş nazirinin Aparatına yeni rəhbər təyin olunub

Gürcüstanın daxili işlər nazirinin keçmiş müavini Natia Mezvrişvili hökumət administrasiyasının Aparat rəhbəri təyin olunub.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, o, bu vəzifədə Giorgi Çoladzeni əvəzləyib.

G.Çoladze sentyabrın 11-də istefa verib.

N.Mezvrişvili 2017-ci ildən DİN rəhbərinin müavini vəzifəsini tutub.

Qeyd edək ki, qonşu ölkənin hökumət administrasiyasının aparatı strukturu ötən ilin iyulunda yaradılıb. Baş nazirin aparatına ictimaiyyətlə əlaqələr, protokol və xarici əlaqələr üzrə şöbələr tabedir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.