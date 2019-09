"İnstagram"da açılan ilk 3 hesab bunlar imiş

Sosial media nəhəngi "İnstagram"da açılan ilk üç hesab ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir təhlükəsizlik araşdırmaçısı bunu müəyyən etmək üçün maraqlı bir araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticəsində məlub olub ki, milyonlarla istifadəçisi olan "İnstagram"ın ilk 2 hesabı "ölü hesablar" olaraq adlandırılan sahibsiz hesablardır.

Əsasən sosial şəbəkələrdə açılan ilk hesablar həmin sosial media şirkətinin sahibinin hesabı olurdu, "İnstagram"ın sahibi Mayk Krieqerin hesabı isə bu cəhətdən üçüncü yerdə qərarlaşıb.

